HSBC affirme que les essais d'informatique quantique facilitent la transaction d'obligations

La plus grande banque européenne HSBC HSBA.L a déclaré jeudi qu'un essai d'utilisation d'ordinateurs quantiques pour faciliter la transaction d'obligations avait donné des résultats prometteurs, dans un rare exemple d'une grande société financière tirant des avantages précoces de la technologie émergente.

HSBC a déclaré que son projet pilote d'informatique quantique - mené avec la société technologique IBM IBM.N - avait permis d'améliorer de 34 % la prévision de la probabilité d'exécution d'une transaction obligataire à un prix donné, ce qui lui confère un avantage concurrentiel par rapport à l'informatique normale.

L'informatique quantique vise à tirer parti de la physique quantique pour résoudre des problèmes complexes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Ses partisans affirment qu'elle pourrait transformer des secteurs tels que la finance, mais elle n'en est qu'à ses débuts et n'a encore que peu d'applications pratiques.

Le marché de la technologie quantique pourrait valoir jusqu'à 100 milliards de dollars d'ici dix ans, en grande partie grâce à la croissance de l'informatique quantique, qui n'a généré que 4 milliards de dollars de revenus l'année dernière, a indiqué le cabinet de conseil McKinsey dans un rapport publié en juin.

L'essai de HSBC avec IBM a combiné l'informatique quantique et l'informatique classique pour l'aider à fixer le prix des transactions sur le marché européen des obligations d'entreprises. Des algorithmes informatiques sont utilisés pour fixer rapidement et automatiquement le prix des demandes des clients dans le cadre d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, en tenant compte des conditions du marché en temps réel et des estimations du risque, a déclaré HSBC.

"Cela signifie que nous avons maintenant un exemple tangible de la manière dont les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui peuvent résoudre un problème commercial réel à grande échelle", a déclaré Philip Intallura, responsable du groupe HSBC pour les technologies quantiques.