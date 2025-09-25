 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 684,78
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HSBC affirme que les essais d'informatique quantique facilitent la transaction d'obligations
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 01:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande banque européenne HSBC HSBA.L a déclaré jeudi qu'un essai d'utilisation d'ordinateurs quantiques pour faciliter la transaction d'obligations avait donné des résultats prometteurs, dans un rare exemple d'une grande société financière tirant des avantages précoces de la technologie émergente.

HSBC a déclaré que son projet pilote d'informatique quantique - mené avec la société technologique IBM IBM.N - avait permis d'améliorer de 34 % la prévision de la probabilité d'exécution d'une transaction obligataire à un prix donné, ce qui lui confère un avantage concurrentiel par rapport à l'informatique normale.

L'informatique quantique vise à tirer parti de la physique quantique pour résoudre des problèmes complexes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Ses partisans affirment qu'elle pourrait transformer des secteurs tels que la finance, mais elle n'en est qu'à ses débuts et n'a encore que peu d'applications pratiques.

Le marché de la technologie quantique pourrait valoir jusqu'à 100 milliards de dollars d'ici dix ans, en grande partie grâce à la croissance de l'informatique quantique, qui n'a généré que 4 milliards de dollars de revenus l'année dernière, a indiqué le cabinet de conseil McKinsey dans un rapport publié en juin.

L'essai de HSBC avec IBM a combiné l'informatique quantique et l'informatique classique pour l'aider à fixer le prix des transactions sur le marché européen des obligations d'entreprises. Des algorithmes informatiques sont utilisés pour fixer rapidement et automatiquement le prix des demandes des clients dans le cadre d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, en tenant compte des conditions du marché en temps réel et des estimations du risque, a déclaré HSBC.

"Cela signifie que nous avons maintenant un exemple tangible de la manière dont les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui peuvent résoudre un problème commercial réel à grande échelle", a déclaré Philip Intallura, responsable du groupe HSBC pour les technologies quantiques.

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 036,700 GBX LSE 0,00%
IBM
267,530 USD NYSE -1,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank