HPE: prévisions décevantes, programme d'économies lancé information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise chute de 15% ce vendredi à la Bourse de New York après avoir dévoilé des prévisions décevantes et présenté un plan visant 350 millions de dollars d'économies d'ici à 2027.



Dans un avis financier, le groupe américain spécialisé dans les serveurs et les réseaux pour entreprises précise que ces réductions de coûts se feront via des suppressions de postes.



HPE a par ailleurs fait part de perspectives inférieures aux attentes au titre de son exercice 2024/2025, prévoyant une croissance de son chiffre d'affaires de 7% à 11% à taux de changes constants.



Sur son premier trimestre fiscal, clos fin janvier, le groupe basé à Houston a vu son chiffre d'affaires augmenter de 16% à 7,9 milliards de dollars, dont une croissance de 17% à changes constants.



Le titre décrochait de 15% à Wall Street dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées HP ENTERPRISE 15,07 USD NYSE -16,03%