HPE et Nvidia vont construire une usine d'IA à Grenoble
Le laboratoire sera doté des logiciels Nvidia AI Enterprise certifiés pour un usage gouvernemental, de serveurs HPE, d'équipements HPE Juniper Networking PTX et MX Series, de solutions de calcul accéléré Nvidia, du réseau Ethernet Nvidia Spectrum-X, ainsi que des outils de stockage HPE Alletra.
Ce nouvel environnement doit permettre aux organisations de tester des charges de travail IA à grande échelle sur une infrastructure entièrement hébergée dans l'UE, offrant un cadre technique conçu pour soutenir l'essor de l'IA dans la région tout en garantissant le respect des normes européennes en matière de données et de conformité, expliquent les deux partenaires.
L'initiative vise notamment à répondre aux exigences croissantes en matière de souveraineté des données et de conformité réglementaire pour les entreprises multinationales.
Cette nouvelle 'AI Factory Lab' doit ouvrir dans le courant du deuxième trimestre 2026.
Parallèlement, HPE indique s'être associé à Carbon3.ai en vue de lancer à Londres un laboratoire privé destiné à accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises britanniques, un site qui reposera sur l'offre HPE Private Cloud AI, la suite logicielle Nvidia AI Enterprise et l'infrastructure IA de Nvidia.
