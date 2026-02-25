HP s'attend à ce que la pénurie de puces se poursuive et met en garde contre la chute des ventes d'ordinateurs personnels ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de PC et d'imprimantes HP Inc HPQ.N ont baissé de près de 5 % à 17,23 $ avant le marché

** La société a déclaré mardi qu'elle s'attend à ce que la volatilité des puces mémoire persiste l'année prochaine et qu'elle prévoit une baisse des livraisons de PC

** Cependant, les revenus du premier trimestre de HPQ ont augmenté de 6,9 % en glissement annuel pour atteindre 14,44 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** J.P. Morgan réduit les prévisions sur l'action à 19 $ contre 21 $; maintient la note à "neutre"

** La société de courtage déclare que même avec une meilleure exécution de l'impression, la baisse continue des revenus et la reprise incertaine des marges des systèmes personnels limitent la confiance dans l'amélioration des bénéfices pour l'année fiscale 27

** 19 analystes estiment que l'action est "à conserver" en moyenne; la prévision médiane est de 20 $ - données compilées par LSEG

** HPQ en baisse de 18,3 % depuis le début de l'année