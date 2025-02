HP Inc : les tarifs douaniers pèsent sur les perspectives

(AOF) - Le groupe sera de mise pour HP Inc à l’ouverture en raison de perspectives décevantes. Au premier trimestre, clos fin janvier, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en repli de 9% à 565 millions de dollars, soit 59 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a aussi atteint 74 cents par action, en ligne avec les attentes. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,4% à 13,50 milliards de dollars alors que le marché visait 13,4 milliards de dollars.

La division PC a vu ses revenus augmenter de 5% à 9,2 milliards de dollars. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 2% (-1% à change constants) à 4,3 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 75 et 85 cents alors que le marché vise 85 cents par action.

"Dans nos prévisions pour l'ensemble de l'année et pour le deuxième trimestre, nous avons pris en compte les coûts supplémentaires induits par les tarifs douaniers actuels imposés à la Chine et les mesures d'atténuation associées, y compris nos réductions de coûts plus élevées pour l'avenir" a précisé la directrice financière, Karen Parkhill lors de la conférence téléphonique avec les analystes. "Je voudrais souligner que ces droits de douane ont principalement un impact sur nos activités PC".

Enfin, HP Inc va supprimer de 1000 à 2000 postes d'ici la fin de l'exercice, avec à la clé 300 millions de dollars d'économies en rythme annualisé.

