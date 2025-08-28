 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
HP Inc : forte hausse des profits trimestriels
information fournie par AOF 28/08/2025 à 12:16

(AOF) - HP Inc a présenté des perspectives globalement conformes aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin août, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en progression de 19% à 763 millions de dollars, soit 80 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a aussi atteint 75 cents par action, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Son chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% à 13,90 milliards de dollars alors que le marché visait 13,70 milliards de dollars.

La division PC a vu ses revenus augmenter de 6% à 9,9 milliards de dollars. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 4% (-3% à change constants) à 4 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 87 et 97 cents alors que le marché vise 91 cents par action.

