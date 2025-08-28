HP Inc : forte hausse des profits trimestriels

(AOF) - HP Inc a présenté des perspectives globalement conformes aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin août, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en progression de 19% à 763 millions de dollars, soit 80 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a aussi atteint 75 cents par action, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Son chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% à 13,90 milliards de dollars alors que le marché visait 13,70 milliards de dollars.

La division PC a vu ses revenus augmenter de 6% à 9,9 milliards de dollars. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 4% (-3% à change constants) à 4 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, le groupe cible un bénéfice par action ajusté compris entre 87 et 97 cents alors que le marché vise 91 cents par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS