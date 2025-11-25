 Aller au contenu principal
HP en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, en raison de la demande d'ordinateurs IA
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 20:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de HP HPQ.N augmentent de 1,5 % à 24,75 $ mardi, avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés

** Wall Street s'attend à ce que HPQ enregistre une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires à ~14,48 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait rester stable à 92 cents ** Au cours du trimestre précédent, HPQ a publié des résultats qui ont dépassé les attentes grâce à la demande d'ordinateurs alimentés par l'IA

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires de HPQ a dépassé les estimations 6 fois, tandis que le BPA ajusté a manqué les attentes 5 fois au cours de la même période

** HPQ est en baisse de 24 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 18,4 % pour l'indice composite NASDAQ

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

