HP conclut un accord de 39 millions de dollars à la suite d'accusations d'escroquerie à l'égard de ses actionnaires au sujet de ses activités dans le domaine des fournitures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HP conclut un accord de 39 millions de dollars dans le cadre d'un procès pour fraude envers les actionnaires de en dissimulant des marges plus faibles et des stocks plus importants dans son activité de fournitures en 2015 et 2016, selon des documents judiciaires