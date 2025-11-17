HP chute après la rétrogradation de Morgan Stanley à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fabricant de PC HP Inc < HPQ.N > en baisse de 3,8 % à 23,60 $ avant le marché

** Morgan Stanley rétrograde l'action de "equalweight" à "underweight", PT à $24

** La société de courtage indique que le marché de la mémoire traverse un cycle sans précédent, les prix au comptant de la NAND et de la DRAM, composants essentiels des appareils matériels, ayant grimpé de 50 % et de 300 %, respectivement, au cours des six derniers mois

** HPQ est l'un des fabricants américains de PC les plus vulnérables, car il dépend davantage de la DRAM, un type de mémoire informatique; des vérifications récentes des canaux de distribution montrent une demande plus faible et ses marges bénéficiaires sont inférieures à celles de ses concurrents

** Elle ajoute que la division impression de HP continue de subir des pressions, ce qui, combiné à l'augmentation des coûts de la mémoire, exerce une pression supplémentaire sur les marges

** 2 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver", et 2 à "vendre"; PT médian de 28 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a baissé de 25 % depuis le début de l'année