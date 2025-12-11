Hovde relève l'objectif de prix sur Atlantic Union Bankshares à 42 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Hovde Group relève l'objectif de prix de la banque régionale Atlantic Union Bankshares AUB.N à 42 $ contre 40 $, soit une hausse de 16,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que le titre a augmenté de jusqu'à 4 % lors des séances précédentes, portant la valorisation de la société à environ 12 fois son estimation du BPA pour 2026

** Les projections de l'AUB pour 2026, publiées mercredi, sont largement alignées sur les estimations de Hovde et suggèrent une hausse potentielle du consensus, renforçant la thèse de la croissance, selon la société de courtage

** Après avoir réalisé quatre acquisitions ciblées et construit une franchise de 37 milliards de dollars, AUB passe d'une expansion tirée par les fusions et acquisitions à une exécution organique, selon la société de courtage

** 6 des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 41,75 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, AUB a baissé de 5 % depuis le début de l'année