Hovde initie la couverture de West Bancorporation avec "market perform"

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6 avril - ** Hovde Group commence à couvrir la banque communautaire West Bancorporation WTBA.O avec la note "market perform"

** Fixe un PT de 25,50 $, ce qui implique une hausse de 6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Hovde estime que WTBA est une banque communautaire historiquement solide qui reconstruit sa rentabilité après que les chocs de taux aient réduit les rendements

** La société est très optimiste quant à la croissance des prêts et aux facteurs favorables supplémentaires liés aux perturbations du marché des fusions et acquisitions dans l'Iowa et le Minnesota

** "Pour l'instant, nous pensons que la performance du marché est appropriée car nous attendons des lectures de capital plus robustes et des preuves matérielles que la croissance des prêts commence à s'améliorer avant de devenir haussier sur les actions" - Hovde

** A la dernière clôture, l'action WTBA a progressé de 8,6 % depuis le début de l'année