Hoth Therapeutics recule après avoir annoncé son intention de changer d'image de marque et de se lancer sur le marché des infrastructures de semi-conducteurs pour l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** L'action de Hoth Therapeutics HOTH.O recule de 12,8% à 53 cents avant l'ouverture du marché

** La société va changer de nom pour devenir Rocket One Inc. et restructurer ses activités afin de saisir des opportunités dans les infrastructures d'IA, les technologies de semi-conducteurs de nouvelle génération et l'informatique IA à très faible consommation

** La société indique qu'avec les licences nouvellement obtenues, elle se concentrera sur “le développement et la commercialisation de technologies informatiques spintroniques pour l'accélération matérielle de l'intelligence artificielle et les applications informatiques tolérantes aux radiations”

** Elle indique qu'elle envisage de placer ses actifs biotechnologiques dans une filiale distincte détenue à 100 %

** La réorientation des activités a été approuvée à l'unanimité par son conseil d'administration, indique la société

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 38,1% depuis le début de l'année