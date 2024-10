Hôtellerie: "Stabilisation" du marché français en 2024 après son "record" de 2023 (Christie &Co)

(AOF) - Les sept villes françaises ayant accueilli les épreuves des Jeux Olympiques "affichent des performances en voie de stabilisation ou de consolidation" affirme Luc Espaillard, directeur associé au cabinet de conseil Christie & Co, spécialisé en immobilier hôtelier, sur la base d’une étude de marché. "La plupart de ces marchés termineront l’année 2024 avec des performances similaires à celles de l’année record de 2023, voire avec une surperformance, ce qui pourrait entraîner une correction en 2025", ajoute-t-il.

Christie & Co affirme que Paris (+33,6%) et Nice (+32,9%) affichent des augmentations "significatives" du revenu par chambre disponible (RevPAR) entre 2019 et 2023, "portées par la hausse des prix des chambres". Le cabinet souligne que la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont "considérablement dopé" la demande hôtelière, avec des hausses exceptionnelles du RevPAR, notamment à Lille (+78,9% en août 2024) et Paris (+51,9%).

En 2023, les prix moyens des chambres ont progressé de 26,7% en moyenne depuis 2019. Paris se distingue avec une hausse de 36,8%, "bien au-dessus de la moyenne nationale".