 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Host Hotels revoit à la hausse ses prévisions annuelles de FFO grâce à la solidité des hôtels de luxe
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Host Hotels & Resorts HST.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de FFO ajusté mercredi, aidée par des réservations importantes dans les hôtels de luxe.

Les actions de la société ont augmenté de 2,4 % dans les échanges prolongés.

Le portefeuille d'hôtels de luxe et haut de gamme de Host Hotels a continué à bénéficier d'une demande résistante, soutenue par les voyageurs à haut revenu qui restent largement à l'abri de l'incertitude économique générale.

En revanche, les hôtels économiques et de taille moyenne ont connu un ralentissement de l'occupation et des revenus des chambres à travers les États-Unis.

Le directeur général de Host Hotels, James Risoleo, a déclaré que la société avait conclu un nouvel accord avec Marriott pour "achever des rénovations transformationnelles dans quatre établissements" de son portefeuille.

Il s'attend à ce que le FFO ajusté annuel, un indicateur de performance clé pour les FPI, soit de 2,03 $ par action, alors que le point médian de sa fourchette précédente était de 2 $.

La FPI a affiché un FFO ajusté de 35 cents par action pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 33 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu total pour les trois mois terminés le 30 septembre était de 1,33 milliard de dollars, par rapport à l'estimation de 1,31 milliard de dollars.

Valeurs associées

HOST HOTELS REIT
16,2100 USD NASDAQ +1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank