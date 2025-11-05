Host Hotels revoit à la hausse ses prévisions annuelles de FFO grâce à la solidité des hôtels de luxe

La société d'investissement immobilier Host Hotels & Resorts HST.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de FFO ajusté mercredi, aidée par des réservations importantes dans les hôtels de luxe.

Les actions de la société ont augmenté de 2,4 % dans les échanges prolongés.

Le portefeuille d'hôtels de luxe et haut de gamme de Host Hotels a continué à bénéficier d'une demande résistante, soutenue par les voyageurs à haut revenu qui restent largement à l'abri de l'incertitude économique générale.

En revanche, les hôtels économiques et de taille moyenne ont connu un ralentissement de l'occupation et des revenus des chambres à travers les États-Unis.

Le directeur général de Host Hotels, James Risoleo, a déclaré que la société avait conclu un nouvel accord avec Marriott pour "achever des rénovations transformationnelles dans quatre établissements" de son portefeuille.

Il s'attend à ce que le FFO ajusté annuel, un indicateur de performance clé pour les FPI, soit de 2,03 $ par action, alors que le point médian de sa fourchette précédente était de 2 $.

La FPI a affiché un FFO ajusté de 35 cents par action pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 33 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu total pour les trois mois terminés le 30 septembre était de 1,33 milliard de dollars, par rapport à l'estimation de 1,31 milliard de dollars.