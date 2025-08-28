Hormel Foods tombe à son plus bas niveau depuis dix ans après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

(Mises à jour)

28 août - ** Les actions de Hormel Foods HRL.N plongent de 18,3 % à 23,71 $ en début de séance, au plus bas depuis août 2014

** Les actions sont prêtes à connaître leur pire journée, si les pertes se maintiennent

** Le fabricant de viande emballée prévoit un bénéfice par action ajusté au 4ème trimestre entre 38 cents et 40 cents, inférieur aux attentes des analystes de 49 cents par action , selon les données compilées par LSEG

** La société déclare que la hausse des coûts des matières premières a entraîné une baisse des bénéfices au troisième trimestre

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel s'élève à 35 cents, contre 41 cents attendus par les analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 7,5 % depuis le début de l'année