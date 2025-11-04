Hormel Foods supprime 250 emplois en raison du coût élevé des matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hormel Foods HRL.N a annoncé mardi la suppression d'environ 250 postes dans les services généraux et commerciaux, soit 1,25 % de ses effectifs, afin de réduire ses coûts dans un contexte de ralentissement de la croissance des bénéfices dû au coût élevé des matières premières.

Le fabricant de beurre de cacahuète Skippy a déclaré qu'il offrirait une retraite anticipée à certains employés n'appartenant pas à l'usine et qu'il supprimerait des postes vacants au sein de son personnel de bureau.

L'entreprise prévoit des frais de restructuration de 20 à 25 millions de dollars, principalement au quatrième trimestre et au premier trimestre de l'exercice 2026.

"Nous orientons nos ressources vers la technologie, l'innovation, la sécurité alimentaire et la qualité, et les capacités - y compris les capacités humaines - qui façonneront notre avenir", a déclaré le président de Hormel, John Ghingo.

Au 27 octobre 2024, l'entreprise comptait environ 20 000 employés actifs, selon son rapport annuel.

La société a été confrontée à une inflation persistante et plus élevée que prévu dans les principaux produits de base et, en août, a prévu un bénéfice inférieur aux prévisions pour le trimestre en cours.