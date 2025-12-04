Hormel Foods prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce à des prix plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy Hormel Foods HRL.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel supérieur aux estimations, en pariant que son plan de réduction des coûts, la hausse des prix et la demande soutenue de dinde surmonteront les coûts élevés des intrants du bœuf et du porc.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges avant le marché.

Hormel a augmenté les prix de certains produits, car la société, comme sa rivale Tyson Foods , est confrontée à des coûts d'intrants élevés pour les produits de base tels que la dinde, le poulet, le bœuf et le porc.

Le distributeur de dinde Jennie-O a également bénéficié de la forte demande de dinde et d'autres viandes maigres, les consommateurs préférant économiser de l'argent en préparant leurs repas à la maison plutôt qu'au restaurant.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 1 % au quatrième trimestre dans le segment de la vente au détail, qui représente 62 % du chiffre d'affaires total, grâce à la demande de dinde et à la marque de snacks Planters.

Mais la récente propagation de la grippe aviaire a eu un impact sur sa chaîne d'approvisionnement en poulets. Le marché de la viande bovine a également connu une hausse des prix , en partie à cause d'un droit de douane élevé sur les importations en provenance du Brésil.

L'entreprise a déclaré avoir lancé un plan de restructuration au cours du trimestre, qui comprendra une réduction des dépenses administratives et de la main-d'œuvre.

Dans le cadre de ce plan, elle prévoit d'engager des frais de 9 à 12 millions de dollars au cours de l'exercice 2026 en indemnités de départ et autres coûts.

Hormel prévoit un bénéfice ajusté par action de 1,43 $ à 1,51 $ pour l'exercice 2026, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,45 $, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que ses ventes nettes annuelles augmentent dans une fourchette de 12,2 milliards de dollars à 12,5 milliards de dollars, contre des estimations de 12,4 milliards de dollars.

Les ventes de Hormel au quatrième trimestre (3,19 milliards de dollars) ont manqué l'estimation moyenne des analystes (3,23 milliards de dollars) et son bénéfice trimestriel ajusté (32 cents par action) a dépassé les estimations (30 cents par action).