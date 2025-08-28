Hormel Foods chute après des prévisions de bénéfices trimestriels inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Hormel Foods

HRL.N en baisse de 6,5 % à 27,14 $ avant l'ouverture du marché

** La société s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre se situe entre 38 cents et 40 cents, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablent sur 49 cents/action, selon les données compilées par LSEG

** La société invoque l'augmentation des coûts des matières premières pour expliquer son manque à gagner

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 35 cents, contre 41 cents/action attendus par les analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 7,5 % depuis le début de l'année