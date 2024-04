Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hopscotch: pépite de la semaine chez Euroland (correctif) information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 12:01









Dépêche corrigée. Bien lire au deuxième paragraphe que Harry Wolhandler est le directeur de la gestion actions chez Meeschaert AM. Une version modifiée et actualisée de l'article suit.



(CercleFinance.com) - L'action Hopscotch a atteint de nouveaux plus hauts historiques lundi à la Bourse de Paris, alors que la valeur a été choisie comme 'pépite de la semaine' par les équipes d'Euroland.



Euroland - qui donne la parole à Harry Wolhandler, le directeur de la gestion actions chez Meeschaert AM - fait remarquer qu'en dépit d'un parcours boursier remarquable en 2022 (+75%) puis en 2023 (+32%), le titre reste modérément valorisé avec un PER estimé pour 2024 inférieur à 10x.



Dans une note, Harry Wolhandler fait pourtant valoir que le spécialiste de l'événementiel dispose d'une trésorerie nette positive et qu'il fait office de potentielle cible d'acquisition.



D'après le gérant, l'exercice 2023 a été satisfaisant, avec une croissance organique de l'ordre de 5% de la marge brute et un léger effritement de la marge opérationnelle, à 3,6%, du fait d'un renforcement des effectifs en vue des Jeux Olympiques.



Pour cette année, le groupe anticipe une nouvelle année de croissance organique, assortie d'une remontée de la marge opérationnelle, rappelle le gérant de Meeschaert.





