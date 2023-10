HOPIUM : Résultats semestriels 2023

Communiqué de presse

Paris, le 31 octobre 2023 – 18h

Résultats semestriels 2023

Paris, le 31 octobre 2023 à 18h - HOPIUM, entreprise française de Haute Technologie réunissant une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, annonce la publication de ses comptes pour le 1 er semestre 2023. Ces comptes ont été arrêtés lors du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 30 octobre 2023. Les Commissaires aux Comptes ont effectué leurs procédures de revue limitée des comptes et leur rapport a été émis.

Faits marquants du 1 er semestre 2023

Réorganisation stratégique et mise en œuvre d'un plan de réduction des coûts

Au cours de ces trois dernières années, Hopium a travaillé au développement d'un prototype d'un concept car baptisé Machina, véhicule fonctionnant avec un système de pile à combustible conçue pour une nouvelle génération de véhicules à hydrogène et adaptée aux objectifs de performance de l'Hopium Machina.

Depuis le début de l'année 2023, en raison de difficultés pour lever les fonds nécessaires à la production et l'assemblage de premiers modèles de véhicule, la Société a décidé de modifier sa feuille de route en recherchant en priorité des débouchés commerciaux pour sa pile à combustible haute puissance auprès de différents marchés de la mobilité et du stationnaire. Ainsi :

La Société s'est réorganisée autour de deux pôles : Hopium Technologies et Hopium Automotive, le premier ayant pour objectif de développer et commercialiser la pile à combustible et le second, chargé du développement de véhicules à hydrogène.

La société a mis en œuvre un plan de réduction des effectifs dans le cadre d'un accord portant sur une rupture conventionnelle collective. Cet accord a permis de réduire la masse salariale par les départs volontaires de 35 salariés. Les coûts d'accompagnement se sont élevés à 0,36 M€ et l'économie en résultant devrait être de l'ordre de 2,7 M€ sur l'exercice 2023. Au 30 juin 2023 l'effectif compte 85 collaborateurs.

Plus globalement, la Société a procédé à un ajustement de sa structure de charges en optant pour un séquencement dans la poursuite de son développement et une redéfinition de ses priorités stratégiques, dans le but de mieux répartir son besoin de financement.

Tirages de la ligne Atlas pour financer la poursuite de l'activité

Au cours du premier semestre, la Société a procédé à trois tirages de la ligne Atlas les 6 et 27 janvier 2023 et 17 mai 2023 pour un montant brut de 6 millions d'euros et emportant l'émission consécutives de 600 obligations convertibles. Ces fonds ont permis à la Société de poursuivre son activité.

Obtention d'un prêt de la Région Normandie

En février 2023, la Société a obtenu une aide de 2 millions d'euros de la part de la Région Normandie, sous forme de prêt à taux nul remboursable au bout de 18 mois en vue d'accélérer ses projets R&D concernant notamment le développement de sa pile à combustible.

Réception des premiers rapports de recherches des demandes de brevets déposés en 2022

Sur les 14 brevets déposés en 2022 portant sur le design intérieur, extérieur de la voiture ainsi que sur le système de pile à combustible, la Société a reçu au cours du premier semestre 2023, la majorité des rapports de recherches qui confortent la Société sur son avance et le caractère innovant des inventions déposées, en particulier sur le système pile à combustible.

Résultats semestriels 2023

Synthèse des chiffres clés du 1 er semestre 2023 :

en K euros 30/06/2023 30/06/2022 Produits d'exploitation 7 1 973 Charges d'exploitation 9 677 11 675 Résultat d'exploitation -9 670 -9 702 Résultat financier -597 -4 Résultat courant avant impôts -10 267 -9 705 Résultat exceptionnel -14 672 -58 Impôts sur les bénéfices 243 234 Résultat net -24 696 -9 530 Capitaux propres -31 900 9 354 Trésorerie 88 4 924

Au regard de l'art L. 233-16 du code de commerce, la Société n'est pas soumise à l'obligation de présenter des comptes consolidés.

Hopium n'ayant pas encore initié la commercialisation de son système de pile à hydrogène, la Société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours du 1 er semestre 2023.

Les produits d'exploitation sont quasi nuls (7 K€) au 30 juin 2023 et correspondent à une activation très limitée de coûts de R&D au regard de la nouvelle feuille de route de la Société.

Les charges d'exploitation du premier semestre 2023 s'élèvent à 9,6 M€ contre 11,7 M€ au titre du premier semestre 2022, en raison principalement d'une baisse importante des charges de personnels.

Les charges de personnels s'élèvent à 6,0 M€, en hausse de 11 % par rapport au premier semestre 2022 compte tenu des coûts liés à la mise en place de la rupture conventionnelle collective (RCC).

La part des charges de personnel s'établit à 62 % du total des charges d'exploitation du premier semestre 2023.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 0,4 M€ au titre du premier semestre 2022 contre 6,0 M€ au titre du premier semestre 2021, soit une réduction de 94% (5,6 M€).

Le résultat d'exploitation ressort pour le premier semestre 2023 à -9,6 M€. Il est stable par rapport à l'exercice précédent sous l'effet de deux facteurs (i) la forte réduction des charges (+5,6 M€), (ii) le passage en charges des frais de R&D liés à la voiture (-2,0 M€) et la constatation d'une provision pour dépréciation d'actifs concernant la pile à combustible (-3,2 M€).

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier estimé à -0,6 M€, s'établit

à -10,3 M€.

En raison du décalage dans le temps du projet de commercialisation du véhicule et de l'absence de financements suffisants pour réaliser l'intégralité du projet, la totalité des frais de R&D et de design activés au 31 décembre 2022 concernant les prototypes a été comptabilisée en charges exceptionnelles au 30 juin 2023 pour un montant de 14,4M€. Par ailleurs, les dépenses de recherche et de développement de l'exercice en cours n'ont pas été activées en immobilisations incorporelles.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de -14,6M€, et d'un impôt sur les sociétés de 0,24 M€ (crédit d'impôt dû au CIR), le résultat net du premier semestre 2023 se traduit par un déficit de 24,7 M€ contre 9,6 M€ lors du premier semestre 2022.

La situation financière de la Société au 30 juin 2023 se caractérise par des capitaux propres négatifs de -31,9 M€ et une trésorerie de 0,09 M€ contre respectivement -10,4 M€ et 0,08 M€ au titre du dernier exercice clos.

Faits marquants postérieurs au 1 er semestre

Placement en redressement judiciaire

En date du 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert au bénéfice de la société HOPIUM une procédure de redressement judiciaire.

Signature d'un avenant au contrat ATLAS de financement obligataire convertible

Le fonds Atlas a signé un avenant augmentant la ligne de financement existante de 3,5 M€. Cela porte le montant nominal brut maximum mobilisable à 13,5 M€ (cf communiqué du 21/07/2023).

Transfert du siège social

La Société a transféré son siège social au 43 rue de Liège - 75008 Paris, afin de réduire ses couts liés au bail précédent.

Résiliation de la ligne de financement LDA

La Société a mis fin à l'accord conclu avec la société d'investissement LDA Capital portant sur une ligne de financement d'un montant brut total maximum de 50 millions d'euros sur une période de trois ans.

Plan de réduction des couts avec la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Entreprise

Dans le cadre de procédure de redressement judiciaire, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'entreprise (PSE). 25 personnes ont quitté l'entreprise.

Crédit d'Impôt Recherche (CIR)

La société a obtenu de l'administration fiscale l'accord pour un remboursement du CIR établi au titre du dernier exercice clos au 31/12/2022. Le montant final est de 470.954 €.

Tirages de la ligne Atlas depuis la fin du 1 er semestre

Entre la signature de l'avenant au contrat Atlas en juillet 2023 et mi-septembre, la Société a procédé à huit nouveaux tirages de la ligne Atlas. Le montant brut de ces tirages s'est élevé à 2,75 M€ pour un montant net perçu de 2,05 M€ (cf communiqué du 14/09/2023).

Entre mi-septembre et fin octobre, la société a procédé à 3 tirages supplémentaires. Le montant brut de ces tirages s'est élevé à 0,75 M€ pour un montant net perçu de 0,675 M€ (cf communiqué du 31/10/2023).

Perspectives

Avec le soutien de son partenaire financier Atlas Special Opportunities, Hopium poursuit le développement de sa pile à hydrogène jusqu'au niveau technologique TRL 6 (démonstration d'un prototype ou d'un modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif) qui lui permettra de démontrer la maturité de sa technologie propriétaire et sa capacité à servir les secteurs de la mobilité.

Bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 19 juillet 2023, Hopium poursuit parallèlement des discussions avec des partenaires industriels et commerciaux potentiels dans l'objectif de définir un plan de continuation lui permettant de sécuriser la poursuite de son activité.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2023

Le Rapport Financier Semestriel pour la période allant du 1 er janvier au 30 juin 2023, regroupant les états financiers, le rapport d'activité, et le rapport du Commissaire aux comptes, est mis à disposition du public et peut être consulté sur le site internet de la Société, rubrique Investisseurs : www.hopium.com

À propos d'Hopium :

Hopium est un acteur innovant de l'ingénierie des piles à combustible à hydrogène, œuvrant pour une mobilité propre et efficace. Sous la direction de son PDG, Sylvain LAURENT, Hopium est résolument tourné vers l'avenir, visant à révolutionner le secteur de la mobilité durable grâce à sa technologie de pointe. Pour en savoir plus, visitez https://www.hopium.com

ISIN : FR0014000U63

Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

CONTACTS

Relations Investisseurs

Jean-Yves BARBARA

jybarbara@actifin.fr Relations Presse Financière

Jennifer JULLIA

jjullia@actifin.fr