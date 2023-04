HOPIUM : Résultats annuels 2022 et point de situation

Communiqué de presse

Résultats annuels 2022 et point de situation

Paris, le 28 avril 2023 à 17h45 - HOPIUM , constructeur français de véhicules en phase de développement d'un prototype industriel et developpeur de technologies à hydrogène, fait le point sur sa situation financière à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2022 (comptes sociaux audités) et détaille sa nouvelle feuille de route .

Résultats annuels 2022

Synthèse des chiffres clés de l'exercice 2022 :

en K euros 31/12/2022 31/12/2021 Variation Charges d'exploitation 24.872 9.449 15.423 Résultat d'exploitation -20.912 -8.564 -12.348 Résultat financier -2.737 -9 -2.728 Résultat courant avant impôts -23.650 -8.573 -15.077 Résultat exceptionnel -738 -37 -701 Impôts sur les bénéfices 503 577 -74 Résultat net -23.884 -8.033 -15.851 Capitaux propres -10.424 9.354 -19.778 Trésorerie -1.302 4.924 -6.226

Au regard de l'art L. 233-16 du code de commerce, la Société n'est pas soumise à l'obligation de présenter des comptes consolidés.

Hopium n'ayant pas encore initié la commercialisation de son véhicule, la Société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022.

Au total, les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 24,9 M€ contre 9,4 M€ en 2021, en raison principalement d'une forte hausse des charges de personnels mais aussi des frais de développement ainsi que ceux liés aux prestations de conseil et de recherche de financements.

Les charges de personnels s'élèvent à 13,5 M€, contre 4,0 M€ au titre de l'exercice précédent, en hausse de 309,6 % par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse résulte d'une augmentation importante des effectifs avec le recrutement de 116 collaborateurs sur l'exercice 2022.

La part des charges de personnel représente plus de la moitié (54 %) du total des charges d'exploitation en 2022.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 9,6 M€ au titre de l'exercice 2022, contre 4,3 M€ en 2021. Le montant de ces charges a doublé en raison de la poursuite du développement des prototypes de l'Hopium Ma?china, intégrant la réalisation du concept car, la structuration de la société et la recherche de financements. Dans le cadre de son programme de développement, la Société a notamment augmenté significativement ses dépenses de logiciels (1.330 k€), de marketing et de publicité (1.488 K€), avec notamment la participation au Mondial de L'automobile, de prestations de conseils (3.465 K€) et de recherche de financement (1.855 K€).

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -20,9 M€ au regard du montant des charges en augmentation décrites ci-dessus.

La Société a par ailleurs constaté une provision d'exploitation de 0,9 M€ correspondant à l'intégralité du poste clients et comptes rattachés.

Compte tenu des difficultés financières rencontrées, la société a constaté une dépréciation financière de l'intégralité des créances détenues sur ses filiales (2,6 M€).

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier estimé à -2,7 M€, s'établit à

-23,6 M€.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de -0,7 M€ et d'un impôt sur les sociétés de 0,5 M€ (crédit d'impôt dû au CIR), le résultat net de l'exercice 2022 se traduit par un déficit de 23,8 M€ contre 8 M€ au titre de l'exercice précédent.

Les dépenses de recherche et de développement sont estimées à 12,1 M€ et ont été enregistrées en immobilisations en cours. La société précise à ce sujet que conformément à la réglementation, une réserve sur le traitement comptable relatif à l'activation des coûts de Recherche et de Développement a été mentionnée par le commissaire aux comptes de la société dans son rapport.

Au cours de l'exercice, la Société a réalisé plusieurs augmentations de capital pour un montant total de 4,1 M€, notamment :

par voie de conversion d'obligations en action pour un total de 3,1 M€,

par compensation de créances pour un total de 1 M€,

portant ainsi le capital social de la société à 131.145,36 €, divisé en 13.114.536 actions de 0,01 € de valeur nominale chacune.

La situation financière de la Société au 31 décembre 2022 se caractérise par des capitaux propres négatif de 10,4 M€ et une trésorerie de -1,3 M€ contre respectivement 9,3 M€ et 4,9 M€ au titre de l'exercice précédent.

Faits marquants 2022

Au cours de l'exercice écoulé, Hopium a franchi plusieurs étapes importantes dans la poursuite de son développement, dont la présentation de son concept car « M?china Vision » à l'occasion du salon Mondial de l'Automobile en octobre 2022.

Après une phase active de recrutement pour accompagner son développement au cours du premier semestre et un retournement des conditions de financement sur les marchés, la société a rencontré des difficultés de financement qui l'ont amenée à prendre des mesures opérationnelles et organisationnelles afin d'adapter sa feuille de route.

Sur la dernière partie de l'année, la Société a ainsi entamé un ajustement de la structure de ses charges en vue de la finalisation de la plateforme technologique de l'Hopium M?china et également initié un nouveau plan stratégique pour valoriser le patrimoine technologique d'Hopium en matière de pile à combustible.

Parmi les autres faits marquant de 2022, la Société a procédé au dépôt de 14 demandes de brevets : la présentation de l'intérieur de la M?china en juin 2022 s'est accompagnée du dépôt de dix premières demandes de brevets portant sur le design intérieur, mais aussi extérieur de la voiture ainsi que sur le système de pile à combustible. De plus, une dizaine de modèles et dessins ont été déposés concernant le design de la voiture. Au 31 décembre 2022, la Société dénombre le dépôt de 14 brevets et 12 dessins et modèles. Ces dépôts visent à garantir la protection des savoir-faire et la propriété des innovations technologiques liées à la pile à combustible et une nouvelle génération de véhicules à hydrogène.

En 2022, la société a pu compter sur le soutien de ses actionnaires historiques qui ont procédé à des apports en compte courant d'associés à hauteur de 5,4 M€.

Par ailleurs, pour financer son activité à court terme, Hopium dispose d'une ligne de financement obligataire conclue en septembre 2022 avec la société Atlas Special Opportunities d'un montant brut maximum de 21,5 M€, qui a été utilisée à hauteur de 5,5 M€ au cours de l'exercice.

Faits marquants survenus depuis la fin de l'exercice

Les évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 2022 sont les suivants :

• Réorganisation de la société en deux pôle d'activité en vue de valoriser le patrimoine technologique d'Hopium en matière de pile à combustible avant de commercialiser son premier modèle de véhicule à hydrogène : la Société s'est réorganisée autour de deux pôles (Hopium Technologies et Hopium Automotive) avec l'objectif d'exploiter dans un premier temps sa technologie propriétaire de pile à combustible, principal actif de l'entreprise, en ciblant différents marchés de la mobilité (bus, aéronautique, ferroviaire ou encore maritime). Ses caractéristiques inégalées en termes de puissance, de compacité et de durabilité lui permettent également de répondre à des usages industriels.

• Réduction des effectifs dans le cadre d'un accord portant sur une rupture conventionnelle collective : Hopium a mis en place en début d'année un accord portant sur une rupture conventionnelle collective (RCC) permettant des départs dans les départements impactés par son nouveau plan stratégique. 35 personnes se sont portées volontaires pour quitter l'entreprise dans le cadre de cet accord. Cette démarche devrait permettre de ramener les effectifs à un niveau compris entre 90 et 100 personnes à la fin du mois d'avril 2023.

• Tirage de la ligne Atlas : La Société a procédé à deux tirages de la ligne Atlas les 10 et 31 janvier 2023 et à l'émission consécutive de 400 obligations convertibles. A titre indicatif, à la suite de de l'émission de ces 400 OC, la participation d'un actionnaire, détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0.865% (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 31 décembre 2022 de 13.114.145 actions et d'un cours de bourse, arrêté à la date du 24 avril 2022 de 1.96€ et une création de 2.040.816 actions).

• Ligne LDA : La société a décidé de ne pas mobiliser la ligne de financement en fonds propres conclue avec la société LDA en juin 2022 d'un montant brut maximum de 50 M€ compte-tenu de l'effet dilutif cumulé et de l'incompatibilité des tirages avec la ligne Atlas.

• Obtention d'un prêt de la Région Normandie : en février 2023, la Société a obtenu une aide de 2 millions d'euros de la part de la Région Normandie, sous forme de prêt à taux nul remboursable au bout de 18 mois en vue d'accélérer ses projets R&D concernant notamment le développement de sa pile à combustible. Cette aide s'inscrit dans les relations établies avec la Région autour du projet de déploiement d'un site industriel près de Vernon et l'ouverture d'un établissement secondaire en Normandie.

• Nomination d'Alain Guillou en tant que Président du Conseil d'administration : lors de sa réunion du 15 mars 2023, le Conseil d'administration d'Hopium a décidé de coopter Monsieur Alain Guillou en tant qu'administrateur indépendant et de le nommer nouveau Président du conseil d'administration d'Hopium en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste Djebbari. Il sera proposé aux actionnaires de ratifier cette cooptation à la prochaine assemblée générale. Ingénieur de formation, Monsieur Alain Guillou, dispose de près de 40 années d'expérience dans le secteur étatique et industriel de la Défense, notamment au sein de Naval Group où il a occupé les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du développement international ainsi que des activités de R&D, particulièrement le projet de développement d'un système de propulsion anaérobie pour sous-marins, basé sur une pile à hydrogène.

• Dépôt d'un dossier dans le cadre de l'appel à projet « Auto Invest » de France 2030 : le 29 mars 2023, la Société a déposé un dossier dans le cadre de l'appel à projets « Auto Invest » de France 2030 pour l'obtention d'une subvention en vue de la finalisation du développement de sa pile à combustible et de son industrialisation en France.

Perspectives :

Situation financière

La poursuite de l'activité demeurant conditionnée par l'apport de fonds propres, le principe de continuité d'exploitation [1] a été retenu sous réserve des hypothèses suivantes :

Obtention d'une subvention dans le cadre de l'appel à projet « Auto Invest » de France 2030 ;

Conclusion d'un ou plusieurs accords industriels et/ou financiers avec des partenaires capables d'accompagner Hopium dans une vision de moyen/long terme. A titre d'information, la société poursuit des discussions dans ce sens auprès d'acteurs français ou étrangers, dans et en-dehors du secteur automobile. La Société considère en effet, qu'au regard de sa nouvelle feuille de route, la croissance future pourrait être en grande partie assurée par la commercialisation de sa pile à combustible dans une large gamme de secteurs et d'activités.

Utilisation de la ligne de financement en obligations convertibles conclue avec la société Atlas. Celle-ci représente une capacité de financement maximum de 11,1 M€ (déduction faite des précédents tirages), étant précisé que son utilisation reste conditionnée à une dérogation de la part d'Atlas concernant la clause contractuelle relative au montant de la capitalisation boursière. A titre d'information, Hopium a l'intention de procéder très prochainement à un quatrième puis un cinquième tirage qui permettraient à la société de disposer de financements jusqu'à fin août 2023.

Une nouvelle feuille de route conditionnée à l'aboutissement des discussions en cours

Sous réserve de l'aboutissement des discussions en cours permettant de sécuriser les prochaines étapes de son développement industriel et commercial, la nouvelle feuille de route d'Hopium consisterait à lancer la pré-commercialisation de son système pile dès 2024 parallèlement à son industrialisation, et de débuter la phase de commercialisation en 2025.

Le développement de l'Hopium Machina est maintenu et bénéficiera de l'intégration du système pile sur une plateforme dédiée, conçue et développée pour optimiser ses performances. Cependant, compte tenu des discussions en cours avec différents partenaires, et les options et optimisations qui pourraient en découler, la Société présentera le calendrier définitif de la sortie du modèle Machina à l'issue de ces discussions.

Hopium communiquera dès que possible au marché, par voie de communiqué de presse, le résultat des discussions qui ont lieu actuellement.

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2022

Le Rapport Financier Annuel pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2022, regroupant les états financiers, le rapport d'activité, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport du Commissaire aux comptes, est mis à disposition du public et peut être consulté sur le site internet de la Société : www.hopium.com

[1] Pour plus d'information, voir le paragraphe « Incertitude liée à la continuité d'exploitation » du rapport du CAC

