Hopium maintient le cap après son pivot stratégique

(AOF) - "Nous sommes confiants dans la réussite des essais sur route de cet automne afin de pouvoir commercialiser, comme prévu, nos premières solutions dès le début de l'année 2025". C’est ce qu’affirme Stéphane Rabatel, PDG de la société Hopium, dans une "Lettre aux actionnaires" publiée ce 28 août. "Fort de cette bonne trajectoire, Hopium poursuit sa recherche d'actionnaire(s) de référence " et a "intensifié ses échanges avec des industriels du secteur, intéressés stratégiquement par les technologies de piles à combustible Hopium et le savoir-faire de l'équipe".

"En avril 2024, Hopium a acté son pivot vers le développement de piles à combustible hydrogène pour la mobilité lourde avec la mise en place d'une feuille de route ambitieuse", rappelle le patron.

Le 22 juillet, Hopium a "finalisé avec succès les tests sur banc de sa pile à combustible de 100 kW, qui ont révélé des performances supérieures aux attentes": " 30% plus compacte et 20% plus légère que celles des leaders sur le marché", elle "consolide la position d'Hopium dans la décarbonation des transports lourds", "ouvrant des perspectives dans les secteurs maritime et aérien".

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.