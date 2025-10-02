HOPIUM : Hopium s'affirme comme un acteur clé de l'écosystème hydrogène français lors de différents évènements de la filière

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 2 octobre 2025 – 8h00

Hopium s'affirme comme un acteur clé de l'écosystème hydrogène français lors de différents évènements de la filière

Saint-Bonnet-de-Mure, le 2 octobre 2025 à 8h – Hopium ( FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech française qui vise à décarboner les transports lourds, a participé à quatre évènements majeurs de la filière hydrogène au cours du mois de septembre qui lui ont permis d'assoir la pertinence de son positionnement et démontrer l'intérêt croissant pour ses solutions technologiques.

Lors de la conférence Nationale H2 Entreprises , qui s'est tenue en présentiel et en live au Ministère de l'Économie et des Finances à Paris, le 17 septembre dernier, Stéphane Rabatel, PDG de Hopium , est intervenu lors de la table ronde consacrée aux « Premiers projets hydrogène dans le transport fluvial et les enjeux du futur dans le transport maritime » . Son intervention, devant des décideurs publics et privés du secteur, a permis de rappeler la vision d'Hopium qui est de mettre sa technologie de pile à combustible au service de la décarbonation des mobilités notamment maritimes, dans une logique de souveraineté industrielle et d'innovation.

Cette position a également été soutenue par Frank Masset, Directeur des Opérations de Hopium, et Quentin Ryckaert, Responsable Business Development, lors du salon Meet4Hydrogen à Nancy (24 et 25 septembre). Ces derniers ont pris la parole, lors d'une table ronde « La route – un univers concurrencé par l'électrique mais où l'hydrogène a encore sa place » aux côtés d'acteurs de référence tels qu'Hyliko (camions), Solaris (bus), HysetCo (taxis), France Hydrogène et Hy24, mais également lors d'une intervention pour présenter la stratégie de marché de Hopium visant la mobilité maritime (plaisance, remorqueurs, vedettes passagers…), l'aéronautique (puissance auxiliaire-APU, drones, motorisation d'avions régionaux) et la mobilité lourde (bus, autocars, transport de marchandises, véhicules de manutention). Ces échanges ont confirmé la complémentarité entre batteries et hydrogène, en particulier pour la mobilité lourde, et l'opportunité pour Hopium de proposer une alternative française et modulaire dans un environnement où les principales solutions reposent encore largement sur des technologies étrangères.

En parallèle, Hopium a également renforcé sa visibilité en Bretagne, lors de l'évènement BrittanHy Day à Lorient (25 septembre) aux côtés de son partenaire K-Challenge, où elles ont annoncé la signature de la 1 ère vente de pile à combustible pour le maritime [1] . Ensemble, elles s'engagent et rassemblent des acteurs innovants français afin de concevoir des chaînes de puissance hydrogène pour le maritime. Lors de ce salon, Quentin d'Avout, Responsable conception chez Hopium, a participé à une table ronde dédiée à la décarbonation de la navigation en présence de Fetis, Argo Anleg Gmbh, CMB Tech et la Région Bretagne, permettant à Hopium d'initier des contacts avec des prospects pertinents souhaitant mettre en place des technologies décarbonées.

Le même jour, Loïc Bouillo, Directeur des Programmes chez Hopium, a présenté la vision et l'offre de la société lors d'un évènement régional à Montpellier dédié aux solutions décarbonées en Occitanie, organisé par Territoires alternatifs . La journée, consacrée à la construction de l'écosytème hydrogène en Occitanie, a été marquée par des échanges avec des acteurs tels que le groupe Qair, Genvia, Bulane, Hyundai, GCK ou encore la Région Occitanie, confirmant l'intérêt pour une technologie pile à combustible appliquée à la fois à la mobilité lourde et au maritime.

Un cap confirmé pour Hopium

La participation à ces rendez-vous stratégiques illustre la reconnaissance croissante d'Hopium comme acteur clé et incontournable de la filière hydrogène française . Hopium a ainsi pu être identifié par plusieurs participants comme le fournisseur français de piles à combustible de pointe, bénéficiant d'un positionnement différenciant grâce à sa technologie modulaire et souveraine, adaptée à plusieurs segments de marché (maritime, fluvial, aéronautique, mobilité lourde).

