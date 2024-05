HOPIUM : HOPIUM : Poursuite de la feuille de route avec le montage du banc d'essai pour la pile à combustible de 100 kW

Communiqué de presse

Paris, le 29 mai 2024 – 8h

HOPIUM

Poursuite de la feuille de route avec le montage du banc d'essai pour la pile à combustible de 100 kW

Paris, le 29 mai 2024 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce le montage du banc d'essai qui accueillera le système complet de 100 kW, pour la réalisation en juillet des tests en milieu contrôlé. Conformément au calendrier fixé, Hopium poursuit sa feuille de route afin de commercialiser dès le début 2025 ses solutions de pile à combustible hydrogène de 100 kW et 200 kW.

Comme évoqué lors du Webinaire d'avril [1] , les bancs d'essai utilisés par Hopium sont des bancs sur-mesure intégralement conçus en interne . Ces derniers intègrent l'ensemble du système, à savoir la pile, les logiciels propriétaires d'Hopium et les auxiliaires (compresseurs, pompes, humidificateur, filtres, …) qui seront présents dans les diverses applications visées du transport lourd (bus, camions …). Ces bancs d'essai, déjà éprouvés lors des tests sur les piles de 15kW, permettent de simuler des conditions réelles, correspondant aux usages des clients, et de valider les résultats préalablement obtenus via les jumeaux numériques.

Ce nouveau banc, calibré pour le système de 100 kW, intègrera l'ensemble des logiciels développés en interne par Hopium , préfigurant ceux qui seront présents dans les solutions de série à venir. Ces derniers assurent le contrôle-commande des piles ainsi que le contrôle et le suivi des bancs d'essai, même à distance. En effet, cette technologie propriétaire offre un mode de travail collaboratif unique puisque tous les ingénieurs d'Hopium peuvent suivre en temps réel les résultats des essais en cours, quel que soit le lieu où ils se trouvent (Lyon ou Montlhéry).

Cette nouvelle étape permet à Hopium de confirmer sa feuille de route avec pour objectif une commercialisation de sa technologie pour le 1 er trimestre 2025 :

Juillet 2024 : Tests sur banc d'essai du système 100 kW. Le système complet sera testé sur un banc, piloté par le même contrôle-commande Hopium propriétaire que celui qui le pilotera en conditions réelles. Automne 2024 : Tests sur route en conditions réelles : le système sera intégré dans le prototype Machina (Alpha0) pour des essais sur circuit. Tests sur bancs du système 200 kW (système comprenant deux piles de 100 kW associées). 1 er trimestre 2025 : premières commercialisations des systèmes 100 kW et 200 kW.



Hopium poursuit son nouveau plan de marche et confirme son ambition de devenir un acteur majeur dans la décarbonation des transports lourds.

