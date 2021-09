HOPIUM : Hopium accueille le Ministre délégué aux Transports, M. Jean-Baptiste Djebbari, à l'autodrome de Linas-Monthléry.

Communiqué de presse

Paris, le 21 septembre 2021

HOPIUM ACCUEILLE LE MINISTRE DELEGUE AUX TRANSPORTS,

M. JEAN-BAPTISTE DJEBBARI, A L'AUTODROME DE LINAS-MONTHLERY

Paris, le 21 septembre 2021 – 18 heures – HOPIUM (FR0014000U63 / Mnémonique : MLHPI), constructeur français de berlines haut de gamme à hydrogène, a eu l'honneur d'accueillir vendredi dernier le ministre délégué aux transports, M. Jean-Baptiste Djebbari, à l'autodrome de Linas-Montlhéry dans l'Essonne.

Lors de cette visite, le ministre a pu constater l'avancée du projet porté par Hopium au cours d'une visite du centre d'essai et d'un tour de piste au volant du prototype Alpha 0 de l'Hopium Machina.

A cette occasion, le ministre a exprimé son soutien au projet et à la filière hydrogène française : « C'est l'histoire de l'automobile française qui continue avec la décarbonation et l'usage de l'hydrogène. Un produit français qui a vocation à ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'automobile avec des collaborateurs extrêmement motivés. Une motivation qui parait contenir tous les ingrédients d'un succès à venir. »

Olivier Lombard, Président et fondateur d'Hopium ajoute : « Nous sommes honorés d'avoir reçu M. Djebbari, Ministre délégué aux Transports, qui a eu l'occasion de tester les performances du prototype de l'Hopium Machina, une berline française 100% hydrogène. Ce soutien du ministre est une formidable récompense pour l'ensemble des collaborateurs qui se mobilisent au quotidien pour réussir ce projet d'avenir. »

Retrouvez la vidéo de la visite du Ministre : https://youtu.be/NpWE7iLBCMw

A propos d'Hopium

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au monde dans le domaine.

Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l'ingénierie automobile.

Hopium (FR0014000U63 – MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.

www.hopium.com

