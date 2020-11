Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Sept élus pro-démocratie arrêtés pour obstruction au parlement Reuters • 01/11/2020 à 01:58









HONG KONG, 1er novembre (Reuters) - Sept parlementaires de l'opposition pro-démocratie à Hong Kong ont annoncé via Facebook avoir été arrêtés dimanche pour des accusations en lien avec une obstruction à une réunion du Conseil législatif en mai dernier. Ces arrestations, survenues tôt dans la matinée, ne semblent pas liées directement à la loi de sécurité nationale imposée en juin par la Chine dans l'ancienne colonie britannique. La police a procédé à une trentaine d'arrestations depuis l'entrée en vigueur de ce texte contesté. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la police. Les élus Wu Chi Wai, Andrew Wan, Helena Wong, Kwok Wing Kin, Eddie Chu, Raymond Chan et Fernando Cheung ont annoncé leur placement en détention par le biais de leurs pages Facebook respectives. (Yanni Chow; version française Jean Terzian)

