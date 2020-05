Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Plus grosse manifestation depuis le confinement Reuters • 24/05/2020 à 16:08









(Actualisé avec l'avertissement américain) par James Pomfret et Jessie Pang HONG KONG, 24 mai (Reuters) - La police de Hong Kong a tiré dimanche des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs milliers de manifestations hostiles au projet de la Chine d'imposer directement sur place ses lois sur la sécurité. Les manifestants, réunis pour le plus gros rassemblement organisé depuis le début du confinement contre l'épidémie de coronavirus, ont scandé des slogans sur la liberté et l'indépendance dans le quartier commerçant de Causeway Bay. Première manifestation depuis que Pékin a proposé jeudi ses lois sur la sécurité nationale, elles constituent un nouveau test pour le président chinois Xi Jingping, qui peine à étouffer l'opposition publique au renforcement de la main-mise chinoise sur le hub financier de Hong Kong. Le gouvernement de la ville a tenté dimanche de rassurer la population et les investisseurs étrangers sur l'impact des nouvelles lois, celles-ci ayant suscité des craintes sur les marchés financiers et une volée de critiques de la part de gouvernements étrangers et d'associations des droits de l'Homme. Les lois chinoises font aussi craindre pour l'avenir du compromis de 1997, "un pays, deux systèmes", qui garantissait à Hong Kong d'importantes libertés, notamment pour la presse et le système judiciaire, lors de sa rétrocession à la Chine par la Grande-Bretagne. Dimanche, la police a mis en garde les manifestants de ne pas braver l'interdiction de se rassembler à plus de huit personnes, toujours en vigueur pour éviter la propagation de l'épidémie. La dispersion de la foule a rappelé les scènes chaotiques et parfois violentes observées l'an dernier lors des manifestions antigouvernementales qui ont réuni jusqu'à deux millions de personnes à Hong Kong. La nouvelle législation proposée par la Chine pourrait conduire à des sanctions américaines et menacer le statut de hub financier de la ville, a prévenu dimanche le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche Robert O'Brien. "Il semblerait, avec cette loi sur la sécurité nationale, qu'ils soient partis pour s'emparer de Hong Kong, et s'ils font ça, (...) le secrétaire d'Etat Mike Pompeo sera probablement incapable de certifier que Hong Kong maintien un niveau élevé d'autonomie, et si cela arrive, des sanctions seront imposées sur Hong Kong et sur la Chine", a-t-il déclaré sur NBC. (James Pomfret, Jessie Pang, Donny Kwok, Twinnie Siu et Pak Yiu, Doina Chiacu à Washington, Gilles Guillaume pour le service français)

