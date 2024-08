Hong Kong: les liquidateurs d'Evergrande poursuivent en justice l'auditeur PwC

( AFP / GREG BAKER )

Les liquidateurs de la société chinoise Evergrande ont intenté une action en justice contre PwC à Hong Kong pour son rôle dans l'audit du géant de l'immobilier criblé de dettes, selon des informations de Bloomberg News mercredi.

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour récupérer les investissements des créanciers après qu'un tribunal de Hong Kong a ordonné en janvier la liquidation d'Evergrande, l'ex-numéro un de l'immobilier en Chine.

Evergrande étant basé en Chine continentale, où les lois sont différentes de celles de Hong Kong, la direction du géant immobilier avait indiqué que la décision du tribunal n'aurait pas d'impact sur ses opérations sur le continent, et a de fait poursuivi ses activités, malgré un endettement estimé à plus de 300 milliards de dollars.

PwC et PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP - la branche du cabinet d'audit en Chine continentale - ont été cités dans une plainte déposée en mars, a rapporté Bloomberg sur la base de documents judiciaires. Les poursuites visent la "négligence" et les "fausses déclarations" de PwC dans ses rapports sur les états financiers d'Evergrande pour 2017 et le premier semestre de 2018, selon Bloomberg.

Evergrande, qui a connu un défaut de paiement en 2021, est devenu emblématique d'une crise qui dure depuis des années pour le marché immobilier chinois et qui s'est répercutée sur la deuxième économie mondiale.

Les autorités chinoises et hongkongaises s'intéressent à PwC, qui a été l'auditeur d'Evergrande pendant plus de dix ans, avant de démissionner en 2023 après des désaccords sur l'audit des comptes de l'entreprise pour 2021.

PwC et Evergrande se sont refusés à commenter l'information.

Evergrande a déclaré en début de semaine que ses liquidateurs cherchaient à récupérer environ 6 milliards de dollars de dividendes et de rémunérations auprès de sept personnes ou entités, dont son fondateur Xu Jiayin, son "épouse ou ex-épouse", Ding Yumei, l'ancien directeur général Xia Haijun et l'ancien directeur financier Pan Darong.

Les actions en justice contre Xu et d'autres personnes ont été menées en mars et rendues publiques récemment à la suite d'une décision de justice.

La négociation des actions d'Evergrande à Hong Kong est suspendue depuis janvier.

L'immobilier a longtemps représenté au sens large plus du quart du PIB de la Chine et constituait un important vivier d'emplois. Mais ce secteur-clé est désormais sous pression, avec des prix en chute qui dissuadent les Chinois d'investir dans la pierre.