Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Le journal de Jimmy Lai appelle à poursuivre la lutte Reuters • 11/08/2020 à 04:08









HONG KONG, 11 août (Reuters) - Le tabloïd hongkongais Apple Daily a répondu avec défiance à l'arrestation de son propriétaire Jimmy Lai sur la base de la nouvelle loi de sécurité nationale imposée dans le territoire par Pékin, promettant de poursuivre le combat en affichant en Une mardi une photo de Jimmy Lai menotté. Des dizaines de personnes se sont amassées devant les kiosques dès les premières heures de la journée afin d'obtenir un exemplaire de l'Apple Daily, au lendemain de la perquisition au siège du tabloïd et de l'arrestation de Jimmy Lai, 71 ans, magnat de la presse et figure du mouvement pro-démocratie. Plus de 500.000 exemplaires ont été imprimés, contre 100.000 habituellement, a indiqué le journal sur son site. A Washington, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a qualifié Jimmy Lai de "patriote" et déclaré que l'arrestation de celui-ci laissait suggérer que Pékin n'allait pas changer sa position à l'égard de Hong Kong, un peu plus d'un mois après l'imposition de la nouvelle loi sécuritaire dans le pôle financier mondial. "Preuve supplémentaire que le PCC (Parti communiste chinois) a éviscéré les libertés de Hong Kong et érodé les droits de sa population", a dit via Twitter le chef de la diplomatie américaine. Dans un communiqué distinct, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a déclaré que les Etats-Unis étaient "profondément perturbés par l'arrestation de Jimmy Lai". Robert O'Brien a ajouté que l'arrestation de Lai et d'autres activistes visait à intimider les chefs de file du mouvement pro-démocratie et de l'opposition, et de supprimer la liberté de la presse hongkongaise. (Yoyo Chow, avec Doina Chiacu à Washington; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.