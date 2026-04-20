Honeywell vend son unité de solutions de productivité à Brady pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5, et d'un mouvement d'actions au paragraphe 8) par Aatreyee Dasgupta

Honeywell HON.O a accepté de vendre son unité de solutions et de services de productivité au fabricant d'équipements industriels Brady BRC.N dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, a déclaré le conglomérat lundi, alors qu'il cherche à rationaliser son empreinte commerciale tentaculaire. Le géant industriel a déclaré en juillet qu'il évaluait des alternatives stratégiques pour deux activités , y compris les solutions et services de productivité (PSS), avant de diviser ses opérations en unités distinctes pour l'aérospatiale, l'automatisation et les matériaux avancés. La cession de l'unité PSS, qui fabrique des ordinateurs mobiles, des lecteurs de codes-barres et des solutions d'impression pour le marché de l'entreposage et de la logistique, devrait être achevée au cours du second semestre 2026. Honeywell a cédé son activité d'équipements de protection individuelle en 2024 et s'est séparé de son unité de matériaux avancés

SOLS.O en octobre 2025.

"Nous pensons que le prix de vente de seulement ~1,4 milliard de dollars reflète une évaluation de braderie qui est au plus bas ou presque, avant ce qui pourrait être une reprise cyclique dans le secteur de l'automatisation des entrepôts au cours des prochaines années", a déclaré Andrew Buscaglia, analyste principal chez BNP Paribas Equity Research.

"Nous comprenons que Honeywell soit pressé de repositionner son portefeuille avant la scission d'Aerospace, mais nous pensons que la valeur de PSS ne reflète pas le potentiel de croissance future."

Entre-temps, Brady a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'acquisition ait un effet relutif à deux chiffres sur son bénéfice ajusté au cours de la première année suivant la conclusion de l'opération.

Brady fabrique des étiquettes, des panneaux, des dispositifs de sécurité et des systèmes d'impression pour les secteurs de l'électronique, de la fabrication et de l'aérospatiale.

Les actions de Honeywell étaient en baisse de 1,5 % dans les échanges de l'après-midi, tandis que celles de Brady reculaient de 0,6 %.