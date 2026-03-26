Honeywell s'associe à Rhombus pour sécuriser l'accès aux bâtiments
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:37
"Cela renforce l'effort de Honeywell pour accélérer et moderniser la manière dont les clients abordent la sécurité des bâtiments, qui a débuté en 2024 avec l'acquisition de LenelS2", affirme le groupe d'équipements industriels.
En combinant leurs expertises respectives, Honeywell et Rhombus offriront un contrôle d'accès intégré et une gestion vidéo dans une solution cloud unique, facile à déployer, à faire évoluer et à gérer.
Honeywell proposera des produits Rhombus via ses partenaires et ses réseaux d'intégrateurs de systèmes. Ils s'associeront aussi de façon plus approfondie en intégrant directement l'analyse IA de Rhombus dans les plateformes de contrôle d'accès de Honeywell.
Avec la plateforme alimentée par l'IA de Rhombus, les clients pourront obtenir des informations à partir de données vidéo au-delà de la surveillance traditionnelle, transformant ainsi les systèmes vidéo en une source d'intelligence opérationnelle.
La solution est conçue pour une variété d'environnements, notamment les magasins ou les écoles. Les produits Rhombus seront initialement disponibles via Honeywell en Amérique du Nord avant leur déploiement dans d'autres régions.
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