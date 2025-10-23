Honeywell revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Honeywell HON.O augmentent de près de 4 % à environ 215,1 $ dans les échanges avant bourse, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025

** L'augmentation des commandes dans tous les secteurs d'activité a porté le carnet de commandes total de l'entreprise à un nouveau record

** La société prévoit désormais un BPA ajusté pour 2025 compris entre 10,60 et 10,70 dollars, contre 10,24 et 10,44 dollars précédemment

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'est élevé à 2,82 dollars, dépassant les estimations de 2,57 dollars (données compilées par LSEG)

** Revenus trimestriels de 10,41 milliards de dollars par rapport aux attentes de 10,14 milliards de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 8,6% depuis le début de l'année