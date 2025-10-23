Honeywell revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices pour 2025, malgré la scission de Solstice, en raison d'une forte demande

Honeywell HON.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2025 malgré l'impact de la séparation prévue de son unité de matériaux avancés, signalant des perspectives de croissance robustes alimentées par une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale.

L'activité, désormais appelée Solstice, devrait commencer à être cotée indépendamment sur le Nasdaq à partir du 30 octobre et fait partie du projet de Honeywell de se scinder en trois sociétés indépendantes.

Les fournisseurs de l'industrie aérospatiale bénéficient d'une forte demande de pièces, grâce à l'augmentation de la production des constructeurs d'avions, alors que la demande de nouveaux jets est en plein essor.

La pénurie de nouveaux avions à réaction a également stimulé les services de maintenance et de réparation de l'entreprise, les compagnies aériennes étant contraintes de faire voler des avions plus anciens et plus coûteux.

Honeywell prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 10,60 et 10,70 dollars, ce qui inclut un impact de 21 cents lié à la séparation du Solstice. La société prévoyait auparavant un bénéfice par action compris entre 10,24 et 10,44 dollars, également ajusté pour tenir compte de la scission.

L'activité aérospatiale de la société, sa plus grande source de revenus, a vu ses ventes augmenter de 15 % pour atteindre 4,51 milliards de dollars au troisième trimestre, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement semblant également s'atténuer.

Honeywell a déclaré un chiffre d'affaires global de 10,41 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente.

Son bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,82 dollars, également en hausse par rapport aux 2,58 dollars enregistrés il y a un an.