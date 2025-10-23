 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 229,01
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Honeywell rehausse sa fourchette-cible de BPA annuelle
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 13:35

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Honeywell indique mettre à jour ses objectifs pour 2025, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 10,60 et 10,70 dollars, au lieu d'une fourchette-cible précédente qui allait de 10,45 et 10,65 USD.

En revanche, le groupe industriel diversifié abaisse ses attentes annuelles de marge des segments, à 22,9-23% (et non plus 23-23,2%) et celles de revenus, à 40,7-40,9 milliards de dollars (contre 40,8-41,3 MdsUSD précédemment).

Au troisième trimestre, il a réalisé un BPA ajusté en hausse de 9% à 2,82 USD, battant ainsi le consensus, avec une marge des segments en repli de 0,5 point à 23,1% pour des revenus en croissance de 7% à 10,41 MdsUSD (+6% en organique).

'Des commandes en augmentation dans nos activités ont poussé le carnet de commandes du groupe a un nouveau niveau record', souligne son PDG Vimal Kapur, alors qu'il avance dans son projet de scission en trois sociétés indépendantes.

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
206,6100 USD NASDAQ -1,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank