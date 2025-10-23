Honeywell rehausse sa fourchette-cible de BPA annuelle
En revanche, le groupe industriel diversifié abaisse ses attentes annuelles de marge des segments, à 22,9-23% (et non plus 23-23,2%) et celles de revenus, à 40,7-40,9 milliards de dollars (contre 40,8-41,3 MdsUSD précédemment).
Au troisième trimestre, il a réalisé un BPA ajusté en hausse de 9% à 2,82 USD, battant ainsi le consensus, avec une marge des segments en repli de 0,5 point à 23,1% pour des revenus en croissance de 7% à 10,41 MdsUSD (+6% en organique).
'Des commandes en augmentation dans nos activités ont poussé le carnet de commandes du groupe a un nouveau niveau record', souligne son PDG Vimal Kapur, alors qu'il avance dans son projet de scission en trois sociétés indépendantes.
