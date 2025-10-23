Honeywell réduit ses objectifs de ventes et de free cash-flow pour 2025

(AOF) - Honeywell a enregistré une croissance de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (+6% en organique), à 10,48 milliards de dollars. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre s'est élevé à 2,86 dollars, en hausse de 32% sur un an. En revanche, le résultat d'exploitation a diminué de 6%, à 1,75 milliard de dollars. Le free cash flow a reculé de 16%, à 1,45 milliard de dollars. A la suite de ces résultats trimestriels, Honeywell a revu à la baisse certains de ces objectifs pour l'ensemble de l'année 2025.

Ces nouvelles prévisions tiennent désormais compte de l'impact de la scission de son activité matériaux avancés (Solstice Advanced Materials), qui devrait être finalisée le 30 octobre prochain.

Les ventes devraient se situer désormais entre 40,7 et 40,9 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 40,8 et 41,3 milliards de dollars. Le free cash flow est attendu entre 5,2 et 5,6 milliards de dollars, contre une estimation antérieure comprise entre 5,4 et 5,8 milliards de dollars.

En revanche, le groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels a rehaussé son objectif de bénéfice par action. Il est anticipé maintenant entre 10,60 et 10,70 dollars, contre une fourchette précédente entre 10,45 et 10,65 dollars. La croissance des bénéfices ajustés devrait être comprise entre 7 et 8% contre de 6 à 8% précédemment.

