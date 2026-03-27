Honeywell obtient la note "surperformance", BMO initiant sa couverture

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27 mars - ** BMO initie la couverture du conglomérat industriel Honeywell International HON.O avec une note de "surperformance" et un objectif de prix de 273 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 21,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon la maison de courtage, l'examen stratégique en cours des activités d'entreposage et de productivité ainsi que les mises à jour sur la scission prévue dans le secteur de l'aérospatiale d'ici 3 à 6 mois devraient servir de catalyseurs à court terme

** BMO affirme que les solides fondamentaux de HON dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense restent sous-évalués, et qu'il y a encore des possibilités de hausse tout au long de la décennie

** La médiane des prévisions des 30 sociétés de courtage couvrant le titre est de 245 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HON a progressé de 15,4 % depuis le début de l'année