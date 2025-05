Honeywell: le conseil d'administration s'ouvre à Elliott information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé mercredi l'entrée à son conseil d'administration de Marc Steinberg, un associé du fonds activiste Elliott alors que le groupe industriel américain se prépare à se scinder en trois.



Le conglomérat précise que Marc Steinberg sera nommé en tant qu'administrateur indépendant et membre du comité d'audit à compter du 31 mai.



En tant qu'associé chez Elliott, Steinberg a supervisé des investissements en actions cotées et non cotées dans divers secteurs, notamment celui de l'industrie, précise Honeywell dans un communiqué.



Il avait rejoint le fonds d'investissement en 2015, après avoir exercé chez la banque d'affaires Centerview Partners.



Honeywell explique que l'homme d'affaires lui apportera son expertise dans les domaines des marchés de capitaux, de la finance d'entreprise, des relations investisseurs, des fusions-acquisitions et de l'allocation de capital.



Cette nomination intervient alors que Honeywell se prépare à scinder ses activités en trois entités indépendantes, devant regrouper respectivement ses activités d'automation, d'aéronautique et de matériaux avancés.



Diplômé de Harvard, Marc Steinberg siège déjà aux conseils d'administration de la plateforme de commerce en ligne Etsy, du média social Pinterest et du spécialiste de la mesure de l'audience et des parts de marché Nielsen.





