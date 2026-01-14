Honeywell envisage d'introduire en bourse son unité d'informatique quantique Quantinuum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lasociété industrielle Honeywell

HON.O a déclaré mercredi qu'elle prévoyait que Quantinuum, son unité d'informatique quantique détenue majoritairement, dépose confidentiellement un projet de documents d'introduction en bourse auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers.

Le projet d'introduction en bourse de Quantinuum intervient à un moment où les entreprises explorent les moyens de développer et d'étendre les capacités quantiques pour résoudre des problèmes complexes tels que la conception et la fabrication de piles à hydrogène pour les transports.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a indiqué la société.

À la suite de cette annonce, les actions d'Honeywell ont augmenté de 1,6 % au cours des échanges avant la mise sur le marché.

En septembre, Quantinuum a levé environ 600 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont la branche de capital-risque de Nvidia NVDA.O , pour une valorisation de 10 milliards de dollars.

Les technologies de ce fournisseur d'informatique quantique complète sont utilisées par Honeywell, Airbus AIR.PA , BMW Group BMWG.DE , HSBC HSBA.L et JPMorgan Chase.

Quantinuum a été créée en 2021 après que Honeywell a annoncé que sa division d'informatique quantique se séparerait de l'entreprise et se combinerait avec Cambridge Quantum.

L'année dernière, Honeywell a scindé son vaste conglomérat en trois sociétés distinctes spécialisées dans l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés.

Elle a également cédé quelques petites unités pour se concentrer sur le renforcement de sa division "automatisation".