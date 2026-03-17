Honeywell en perte de vitesse, le conflit au Moyen-Orient réduisant les perspectives pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell HON.O chutent de 2,8 % à environ 228 $ avant bourse

** La société s'attend à ce que le conflit au Moyen-Orient affecte le chiffre d'affaires du premier trimestre d'un pourcentage à un chiffre élevé

** Les ventes estimées pour 2026 se situent entre 38,8 et 39,8 milliards de dollars et le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année entre 10,35 et 10,65 dollars par action

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 20,2 % depuis le début de l'année