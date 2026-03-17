Honeywell déclare que le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir une incidence sur son chiffre d'affaires au premier trimestre et maintient ses prévisions pour 2026

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(Suppression de la référence à des "pourcentages à un chiffre élevés" et du contexte industriel au paragraphe 1; remplacement de "expects hit" par "could impact" dans le titre)

Honeywell International a déclaré que le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir un impact sur son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Toutefois, le géant industriel reste confiant dans ses prévisions pour 2026, considérant les perturbations comme une "question tactique" plutôt que comme une question de demande, a déclaré le directeur général Vimal Kapur lors de la conférence mondiale sur l'industrie de BofA Securities mardi.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran secoue les entreprises du monde entier, faisant grimper les prix de l'énergie - ce qui entraîne une augmentation des coûts et menace les marges - tout en réduisant l'approvisionnement en matières premières essentielles et en soulevant des questions sur la fiabilité des routes commerciales indispensables à la circulation des marchandises, des denrées alimentaires aux pièces détachées automobiles.

"Si un élément attendu en mars apparaît en avril ou en mai, cela ne changera rien à nos prévisions pour l'année, ni d'ailleurs pour l'année suivante", a déclaré M. Kapur.

Honeywell prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 38,8 et 39,8 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 10,35 et 10,65 dollars.

Les actions de la société ont chuté d'environ 3,7 % depuis le début du conflit, il y a plus de deux semaines.