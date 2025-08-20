 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Honeywell acquiert trois plateformes logicielles de SparkMeter
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 17:10

(Zonebourse.com) - Honeywell annonce l'acquisition de trois plateformes logicielles de SparkMeter, fournisseur de solutions de gestion des réseaux électriques. L'opération comprend la propriété intellectuelle et certains actifs associés, qui viendront enrichir Honeywell Forge Performance+ for Utilities.

Les solutions intégrées incluent Praxis (plateforme de données et d'analytique pour moderniser et rentabiliser les actifs), GridScan (suivi en temps réel de l'état des réseaux de distribution) et GridFin (gestion financière et optimisation des coûts d'approvisionnement énergétique).

Amol Motivala, président de Honeywell Smart Energy, souligne que cette expansion permettra d'offrir aux clients 'des outils avancés qui automatisent, simplifient et optimisent la gestion de leurs réseaux'.

Cette acquisition s'inscrit dans une série d'opérations stratégiques annoncées depuis juin 2023, représentant 14 MdUSD d'investissements, parallèlement au projet de scission des activités Aerospace Technologies et Solstice Advanced Materials.

