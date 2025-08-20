Honeywell acquiert trois plateformes logicielles de SparkMeter
Les solutions intégrées incluent Praxis (plateforme de données et d'analytique pour moderniser et rentabiliser les actifs), GridScan (suivi en temps réel de l'état des réseaux de distribution) et GridFin (gestion financière et optimisation des coûts d'approvisionnement énergétique).
Amol Motivala, président de Honeywell Smart Energy, souligne que cette expansion permettra d'offrir aux clients 'des outils avancés qui automatisent, simplifient et optimisent la gestion de leurs réseaux'.
Cette acquisition s'inscrit dans une série d'opérations stratégiques annoncées depuis juin 2023, représentant 14 MdUSD d'investissements, parallèlement au projet de scission des activités Aerospace Technologies et Solstice Advanced Materials.
Valeurs associées
|217,7650 USD
|NASDAQ
|+0,47%
