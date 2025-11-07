Honda va rappeler plus de 406 000 véhicules américains pour un problème de détachement des roues, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honda Motor 7267.T rappelle 406 290 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut de fabrication qui pourrait entraîner le détachement des roues en alliage d'aluminium, a déclaré vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Le rappel concerne certains modèles 2016-2021 de Civic qui contiennent des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces vendues en tant qu'accessoires, a précisé le régulateur automobile américain.

Les concessionnaires inspecteront les roues et remplaceront gratuitement les moyeux et les roues si nécessaire, a ajouté la NHTSA.