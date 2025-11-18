 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 079,30
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Honda reprend la production régulière de ses usines d'Amérique du Nord après des perturbations dans l'approvisionnement en puces
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 06:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honda Motor 7267.T a déclaré qu'il commencerait à reprendre progressivement les opérations normales dans ses usines d'assemblage de véhicules en Amérique du Nord à partir de lundi, signe que les perturbations de la production dues à une pénurie de puces Nexperia sont en train de s'atténuer.

Le deuxième constructeur automobile japonais a interrompu la production dans son usine du Mexique le 28 octobre et ajusté la production dans les usines des États-Unis et du Canada à partir du 27 octobre en raison de la pénurie de puces.

Mardi, un porte-parole a déclaré que Honda avait assuré un certain niveau d'approvisionnement en puces, notamment en s'approvisionnant en composants alternatifs. À la question de savoir si Nexperia avait repris ses livraisons à Honda, le porte-parole a adressé ses questions à Nexperia.

Le porte-parole a ajouté que le retour aux opérations normales prévu pour la semaine prochaine pourrait changer, car la situation reste fluide.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank