Honda reprend la production régulière de ses usines d'Amérique du Nord après des perturbations dans l'approvisionnement en puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honda Motor 7267.T a déclaré qu'il commencerait à reprendre progressivement les opérations normales dans ses usines d'assemblage de véhicules en Amérique du Nord à partir de lundi, signe que les perturbations de la production dues à une pénurie de puces Nexperia sont en train de s'atténuer.

Le deuxième constructeur automobile japonais a interrompu la production dans son usine du Mexique le 28 octobre et ajusté la production dans les usines des États-Unis et du Canada à partir du 27 octobre en raison de la pénurie de puces.

Mardi, un porte-parole a déclaré que Honda avait assuré un certain niveau d'approvisionnement en puces, notamment en s'approvisionnant en composants alternatifs. À la question de savoir si Nexperia avait repris ses livraisons à Honda, le porte-parole a adressé ses questions à Nexperia.

Le porte-parole a ajouté que le retour aux opérations normales prévu pour la semaine prochaine pourrait changer, car la situation reste fluide.