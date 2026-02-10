Honda-Le bénéfice d'exploitation chute de 61,4% au T3, objectif confirmé

Honda Motor 7267.T a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation dégringolant de 61,4% au troisième trimestre, marquant une quatrième baisse consécutive en glissement annuel, tout en confirmant son objectif annuel de bénéfice d'exploitation.

Le deuxième constructeur automobile japonais après Toyota Motor 7203.T a déclaré un bénéfice d'exploitation de 153,4 milliards de yens (829,56 millions d'euros) pour la période, manquant la prévision moyenne de 174,5 milliards de yens établie par neuf analystes interrogés par LSEG.

Ce résultat est à comparer aux 397,3 milliards de yens de bénéfice d'exploitation enregistrés au cours du même trimestre l'année précédente, les droits de douane américains sur les importations et l'affaiblissement de la demande de véhicules électriques ayant pesé sur les résultats.

Le groupe a également déclaré que son activité automobile avait enregistré une perte d'exploitation pour les neuf premiers mois de l'exercice.

Honda Motor a indiqué maintenir son objectif de bénéfice d'exploitation pour l'exercice se terminant en mars 2026 à 550 milliards de yens.

