Honda annonce une perte de 3,6 milliards de dollars cette année, en raison de l'augmentation des coûts de restructuration des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un commentaire de la conférence de presse, des détails; paragraphes 1-9) par Daniel Leussink

Honda 7267.T a prévenu jeudi qu'il subirait une perte allant jusqu'à 3,6 milliards de dollars cette année, en raison du coût croissant de la restructuration de ses activités dans le domaine des véhicules électriques en difficulté.

Le deuxième constructeur automobile japonais devient le dernier constructeur automobile mondial à mettre en garde contre une perte de plusieurs milliards de dollars en raison du refroidissement de la demande de VE, en particulier aux États-Unis.

Sous la présidence de Donald Trump, Washington a débranché le soutien gouvernemental aux VE, obligeant des constructeurs comme Ford F.N et Stellantis STLAM.MI à repenser leurs stratégies.

Le directeur général de Honda, Toshihiro Mibe, a déclaré lors d'une conférence de presse que le constructeur automobile allait abandonner le développement de certains modèles de VE prévus et consacrer plus d'efforts aux hybrides, dont la demande a bondi aux États-Unis et ailleurs.

Le constructeur automobile japonais s'attend désormais à perdre jusqu'à 570 milliards de yens (3,6 milliards de dollars) au cours de l'année qui s'achève fin mars, alors qu'il prévoyait auparavant un bénéfice de 550 milliards de yens.

Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à encourir jusqu'à 2,5 trillions de yens de dépenses et de pertes sur plusieurs exercices financiers en raison du changement de stratégie.

Mibe et le vice-président exécutif Noriya Kaihara renonceront volontairement à l'équivalent de 30 % de leur rémunération pendant trois mois, tandis que d'autres cadres renonceront à 20 %, a ajouté le constructeur automobile.

Honda prévoit d'annoncer une nouvelle stratégie commerciale à moyen et long terme au cours de la prochaine année fiscale.

(1 $ = 158,9400 yens)