Honda affiche sa première perte annuelle, frappée par une charge de 15,7 milliards de dollars pour les véhicules électriques

* Honda va perdre jusqu'à 570 milliards de yens au cours de l'exercice fiscal en cours

* La dépréciation est la dernière en date dans l'industrie aux prises avec la transition vers les véhicules électriques

* Les actions américaines ont baissé d'environ 8 % dans les échanges de pré-marché

Honda va enregistrer sa première perte annuelle en près de 70 ans d'existence en tant que société cotée, frappée par des coûts de restructuration pouvant atteindre 15,7 milliards de dollars dans ses activités liées aux véhicules électriques, a-t-elle déclaré jeudi, alors qu'une demande plus faible que prévu pour cette technologie affecte les constructeurs automobiles .

Sous la présidence de Donald Trump, Washington a mis fin au soutien gouvernemental aux VE, obligeant des constructeurs comme Ford F.N et Stellantis STLAM.MI à repenser leurs stratégies et à comptabiliser eux-mêmes de lourdes dépréciations.

Le deuxième constructeur automobile japonais a déclaré qu'il s'attendait à une perte de 2,5 billions de yens (15,7 milliards de dollars) en raison de l'annulation de trois modèles de véhicules électriques dont la production était prévue aux États-Unis.

Alors que les analystes s'attendaient à d'autres pertes liées aux véhicules électriques chez Honda, l'ampleur de la dépréciation de jeudi a été une surprise, a déclaré Julie Boote, analyste automobile chez Pelham Smithers Associates.

"La principale surprise a été que le programme de production américain a été annulé, plutôt que simplement réduit. Honda avait un plan d'expansion très ambitieux pour les véhicules électriques, qui a été gravement affecté par l'évolution de l'environnement du marché", a déclaré Mme Boote.

Le directeur général Toshihiro Mibe a déclaré lors d'une conférence de presse que la demande de VE avait fortement chuté, ce qui rendait "très difficile" le maintien de la rentabilité.

Honda 7267.T déprécie également la valeur de ses activités en Chine, où il a eu du mal à rivaliser avec les voitures perfectionnées et pilotées par logiciel de ses rivaux tels que BYD.

Honda a déclaré qu'elle s'attendait désormais à perdre jusqu'à 570 milliards de yens (3,6 milliards de dollars) au cours de l'année se terminant fin mars, alors qu'elle prévoyait auparavant un bénéfice de 550 milliards de yens. Il s'agirait de sa première perte annuelle depuis son entrée en bourse en 1957, a déclaré un porte-parole de la société.

DES DÉPRÉCIATIONS IMPORTANTES SUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Plusieurs constructeurs automobiles mondiaux ont enregistré de lourdes dépréciations en réduisant leurs ambitions en matière de véhicules électriques au cours des derniers mois.

La charge de Honda porte le total de l'industrie à environ 67 milliards de dollars. General Motors GM.N a mis en garde contre une perte de 7,6 milliards de dollars, tandis que Stellantis a annoncé 25 milliards de dollars et Ford 19 milliards de dollars.

Outre ses principaux marchés que sont le Japon et les États-Unis, Honda a déclaré qu'il renforcerait sa gamme de modèles et sa compétitivité en matière de coûts en Inde, où il envisage de se développer.

Sous la pression de leurs rivaux chinois en Asie et ailleurs, les constructeurs automobiles japonais se concentrent de plus en plus sur l'Inde, un marché où, comme aux États-Unis, les constructeurs chinois sont en fait exclus.

Mibe et le vice-président exécutif Noriya Kaihara renonceront volontairement à l'équivalent de 30 % de leur rémunération pendant trois mois, tandis que d'autres cadres renonceront à 20 %, a indiqué Honda.

La société prévoit d'annoncer une nouvelle stratégie commerciale à moyen et long terme au cours de la prochaine année fiscale.

(1 $ = 158,8900 yens)