Home Depot se renforce dans la clientèle professionnelle en achetant SRS Distribution

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot va se renforcer dans la clientèle professionnelle en rachetant l'entreprise texane SRS Distribution pour plus de 18 milliards de dollars, a-t-elle annoncé dans un communiqué jeudi.

Avec cette opération, Home Depot dit vouloir "accélérer sa croissance auprès de la clientèle professionnelle" dans le secteur de l'aménagement résidentiel, pour les paysagistes ou encore les couvreurs.

"SRS complète les capacités de Home Depot et permettra à l'entreprise de mieux répondre aux besoins des rénovateurs pour des projets complexes, tout en faisant aussi de Home Depot un distributeur commercial spécialisé de premier plan dans plusieurs secteurs", précise le communiqué.

Cette acquisition va permettre à Home Depot d'atteindre un marché estimé à 1.000 milliards de dollars.

"Le réseau de succursales de SRS, associé aux plus de 2.000 magasins et centres de distribution de Home Depot aux États-Unis, à une gamme complète de produits et à de nombreuses marques professionnelles, offre aux clients professionnels résidentiels plus d'options (...) que jamais auparavant", a commenté Ted Decker, le PDG de Home Depot, cité dans le communiqué.

Home Depot est présent en Amérique du Nord et du sud, et se décrit comme le plus grand spécialiste mondial de l'aménagement. L'entreprise, qui emploie quelque 465.000 personnes, a engrangé environ 153 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier.

De son côté, SRS est présent à travers plusieurs marques dans 760 points de vente aux Etats-Unis.

Home Depot prévoit de finaliser l'acquisition de SRS, qu'il va payer en numéraire, d'ici fin janvier 2025 (la fin de son exercice fiscal).

Dan Tinker, le PDG de SRS, restera à la tête de l'entreprise texane, tout comme l'équipe dirigeante actuelle, précise encore le communiqué.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 10H43 GMT, le titre de Home Depot cédait 0,5% à 384 dollars.