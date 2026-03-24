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Home Depot poursuit sa stratégie de croissance externe
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:28

SRS Distribution, filiale de Home Depot, a signé un accord en vue de l'acquisition de Mingledorff's, un distributeur de gros spécialisé dans le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC).

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Le spécialiste américain du bricolage indique que cette opération sera financée à la fois par sa trésorerie disponible et par de l'endettement.

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