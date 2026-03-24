Home Depot poursuit sa stratégie de croissance externe
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:28
Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.
Le spécialiste américain du bricolage indique que cette opération sera financée à la fois par sa trésorerie disponible et par de l'endettement.
Valeurs associées
|328,030 USD
|NYSE
|-0,86%
A lire aussi
-
Pétrole : des centaines de millions de dollars échangés sur le marché juste avant les annonces de Donald Trump sur l'Iran
Presque dix fois plus de barils de pétrole on été échangés pendant deux minutes, un quart d'heure avant la publication de Donald Trump laissant espérer une désescalade en Iran. Le marché pétrolier a connu une effervescence inhabituelle lundi, avec des milliers ... Lire la suite
-
La Bourse de New York recule mardi, plombée par la hausse des prix du pétrole et le retour des incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, après la bouffée d'optimisme de la veille. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,51%, l'indice Nasdaq reculait de 0,78% ... Lire la suite
-
Une voiture a été incendiée lundi soir dans le quartier juif d'Anvers, en Belgique, et deux mineurs rapidement interpellés sont soupçonnés de participation aux activités d'un groupe terroriste, a indiqué mardi le parquet de la cité portuaire. "Sur la base des premières ... Lire la suite
-
Les autorités talibanes en Afghanistan ont annoncé mardi la libération d'un Américain détenu depuis plus d'un an, après une lettre de sa famille et la médiation des Emirats arabes unis. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a précisé que "l'Emirat ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer