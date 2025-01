Home Depot: partenariats conclus avec Uber Eats et DoorDash information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 16:43









(CercleFinance.com) - Home Depot a signé des partenariats avec les plateformes Uber Eats et DoorDash, qui pourront désormais proposer à la livraison les articles commercialisés par la chaîne américaine de bricolage.



A partir d'aujourd'hui, ce sont les 2000 magasins que compte l'enseigne aux Etats-Unis qui seront disponibles via les deux applications.



Leurs clients pourront choisir leurs articles parmi une sélection d'outils, de matériaux de construction ou de produits de jardinage, en optant soit pour une livraison immédiate ou planifiée.



Dans un communiqué, Uber Eats explique vouloir, avec cette collaboration, rendre la vie plus facile aux professionnels du bâtiment et aux bricoleurs du dimanche ayant besoin d'être rapidement dépannés.



Chez DoorDash, on explique que ce sont dorénavant quelque 115.000 magasins partenaires non-alimentaires qui sont référencés sur sa plateforme en Amérique du Nord, permettant de se faire livrer deux millions de produits aussi divers que des vêtements ou des produits de maquillage.





Valeurs associées HOME DEPOT 411,99 USD NYSE -1,54%