Home Depot: hausse des ventes et repli des bénéfices en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 13:20









(CercleFinance.com) - Home Depot annonce que ses ventes nettes ont atteint 159,5 milliards de dollars au cours de l'exercice écoulé, en hausse de 4% par rapport au précédent exercice.



Le bénéfice d'exploitation ressort à 21,5 milliards de dollars (-0,8%) pénalisé par des dépenses opérationnelles en hausses de 8,6%, à 31,7 milliards de dollars.



Dans ces conditions, le bénéfice net annuel ressort à 14,8 milliards de dollars, en baisse de 2,2%, pour un BPA annuel dilué de 14,91$ (-1,3%).



Pour 2025, Home Depot cible une croissance totale des ventes d'environ 2,8%, avec une marge brute d'environ 33,4 % et un BPA dilué en baisse d'environ 3% par rapport aux 14,91 $ de l'exercice 2024.





Valeurs associées HOME DEPOT 382,95 USD NYSE -0,65%